ثلاث أوراق قدمتها الكتل السياسية للرئيس العراقي الجديد

كشف عضو تيار "الحكمة" العراقي عبد الله الزيدي، تقديم تحالفي "البناء" و"الإصلاح والإعمار" 3 أوراق لتشكيل الكتل، خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح.

وقال الزيدي إن "القيادات السياسية التي التقت أمس رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدمت ثلاث أوراق خلال الاجتماع".

وأضاف: "الورقتان الأوليان هما اللتان قدمتا إلى رئيس السن في الجلسة الأولى للبرلمان، وتتضمن إحداهما تواقيع القوائم لكتلة الإصلاح والإعمار والثانية تواقيع النواب لكتلة البناء".

وتابع الزيدي أن "ما حصل باجتماع يوم أمس، هو تقديم ورقة ثالثة لتثبيت مسمى الكتلة الأكبر، والتي أكد عليها الدستور، إذ تضمنت أسماء الكتلتين مشتركتين لتقديم اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

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وشدد السياسي العراقي على أن "الكتلتين اشتركتا بقائمة واحدة ولم تندمجا لتقديم المرشح للمنصب، لكنهما فعليا تستمران ككتلتين برلمانيتين منفصلتين بالهيكلية، تعملان وفق برنامج واحد لدعم الحكومة في طريق تقديم الخدمات للمواطنين".

وصوت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء 2 أكتوبر، على انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لشغل منصب رئيس الجمهورية، أعقبه تكليف صالح لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

المصدر: السومرية نيوز