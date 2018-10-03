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مصر.. تسرب غاز يتسبب في اختناق 12 عاملا

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مصر.. تسرب غاز يتسبب في اختناق 12 عاملا
AFP SAID KHATIB
عامل في محطة مياه - أرشيف
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أصيب 12 عاملا بحالة اختناق إثر تسرب غاز الكلور داخل إحدى محطات مياه الشرب في محافظة الدقهلية .

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة سعد مكي، إن مستشفى طلخا المركزي استقبل، اليوم الأربعاء، 12 من العاملين في محطة المياه إثر حدوث تسرب لغاز الكلور داخلها أدى إلى اختناقهم.

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وأشار إلى أن جميع المصابين تلقوا العلاج، وحالتهم مستقرة وتقرر السماح بخروج 10 مصابين فيما تبقى حالتان تحت الملاحظة.

وأكد أحد المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن التسرب ليس نتيجة خلل أو عطل ولكنه جاء أثناء التدريب على الأزمات في تجارب الصحة والسلامة المهنية.

المصدر: الجمهورية

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