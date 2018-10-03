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مصر تعين متحدثا جديدا باسم الخارجية (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تعين متحدثا جديدا باسم الخارجية (صور)
Globallookpress
مصر
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أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرارا بتعيين متحدث جديد باسم الخارجية خلفا للمتحدث السابق أحمد أبو زيد.

وعين شكري السفير السابق في فلسطين أحمد حافظ، بعد عودته من رام الله وانتهاء مدة عمله.

وعمل المتحدث الجديد في سفارة مصر بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وسينتقل المتحدث السابق إلى كندا للعمل كسفير.

المصدر: الخارجية المصرية

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