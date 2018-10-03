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الأمن المصري يقتل 15 إرهابيا في سيناء

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يقتل 15 إرهابيا في سيناء
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 15 إرهابيا، اليوم الأربعاء، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في شمال سيناء.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر، وتمت مداهمة تلك العناصر في إحدى المزارع بمدينة العريش والتعامل معهم.

وأسفرت المداهمة عن مصرع 15 إرهابيا، وضبط كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة والذخيرة بحوزتهم.

المصدر: مصراوي

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