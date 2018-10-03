اصطدام طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم

أفادت وسائل إعلام محلية سودانية، بأن السلطات أغلقت مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة، إثر اصطدام طائرتين عسكريتين، على مدرج المطار اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "سودافاكس" أن التصادم تسبب بنشوب حريق وتضرر الطائرتين فيما قامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق ومنع انتشاره.

sudafax.com

sudafax.com

ونشر الموقع صورا من داخل مطار الخرطوم الدولي بعد حادثة التصادم، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا نتيجة التصادم.

المصدر: sudafax