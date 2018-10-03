من حذر البيروتيين من "مواقع لحزب الله؟"

تلقى الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، رسائل نصية على هواتفهم من مصدر مجهول تحذرهم من أنهم يعيشون في منطقة حوّلها حزب الله لمخزن أسلحة، قد تنفجر في أي لحظة.

إقرأ المزيد

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصادر سياسية في إسرائيل رفضت التعليق على أنباء بأن جهات استخباراتية إسرائيلية، بعثت رسائل نصية على هواتف مواطنين في الضاحية تحذرهم من سكنهم قرب مخازن أسلحة.

وفي الوقت ذاته، نشرت أنباء في بيروت تقول إن "آلاف اللبنانيين من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة، الواقعة تحت سيطرة "حزب ‏الله"، تلقوا رسائل نصية على هواتفهم النقالة، تحتوي على تحذير من أنهم يعيشون في منطقة حولها الحزب إلى مخازن أسلحة قابلة ‏للانفجار في كل لحظة".‎

تحذير لسكان الضاحية…



سياسة | October 3, 2018



ترددت انباء في بيروت عن إن «ألوف اللبنانيين من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة، تلقوا رسائل نصية على هواتفهم النقالة، تحتوي على تحذير من أنهم يعيشون في منطقة حوّلها حزب الله إلى مخازن أسلحة قابلة للانفجار في كل لحظة». — ​#NOM مرصد الشمال (@marsadchmel) October 3, 2018

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد أن الادعاءات التي أطلقها رئيس وزراء ‏إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن وجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار بيروت "لا أساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديدا إسرائيليا ‏جديدا للسيادة اللبنانية واستهدافا لمطارنا الدولي".

من جهة أخرى شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" حزب "القوات اللبنانية" النائب أنطوان حبشي، في ‏تصريح لـ"الشرق الأوسط" على ضرورة تكريس سياسة النأي بالنفس .. وضرورة أن تتخذ الحكومة اللبنانية "كل التدابير التي تبقي لبنان بمنأى ‏عما يحدث في الشرق الأوسط".

المصدر: وكالة الأنباء الوطنية