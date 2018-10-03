عبد المهدي للعبادي: أحتاج دعمكم ومشورتكم

وجه رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي، الأربعاء، رسالة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أكد فيها حاجته لدعم الأخير لإنجاز المهام المكلف بها.

وقال عبد المهدي في رسالته مخاطبا العبادي: "أشكركم جزيل الشكر على تهنئتكم المعبرة وأدعو الله أن يوفقنا لمواصلة المسيرة التي تحملتم عبء قيادتها خلال الأربع سنوات الماضية بصعوباتها ونجاحاتها واعيا ثقل المسؤولية".

وأضاف: "سأحتاج يقينا إلى دعمكم ومشورتكم لكي ننجز المهام لما فيه تعزيز أمن البلاد وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لشعبنا المضحي الشجاع".

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ويوم أمس، هنأ العبادي نظيره عبد المهدي بعد تكليف الأخير بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح.

وأعرب العبادي عن أمله "بنجاح تشكيل الحكومة واختيار من هو أصلح لشغل المناصب الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وبموجب الدستور العراقي، فإن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، وجاء اختيار صالح لعادل عبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا للجمهورية.

المصدر: وكالات