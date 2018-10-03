ليبرمان: سنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا بغض النظر عن "إس-300"

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده غير راضية عن وصول منظومة "إس-300" الصاروخية الروسية إلى سوريا، لكن إسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن مواصلة عملياتها العسكرية هناك.

وفي أول تعليق على إعلان نظيره الروسي سيرغي شويغو أمس عن وصول "إس-300" إلى يد الجيش السوري، قال ليبرمان في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء: "لا أستطيع القول إننا راضون عن وجود "إس-300" في سوريا. لكن بالنسبة لنا هذا الموضوع لا يقبل أي خيار آخر. لا مجال هنا للتهرب من اتخاذ القرارات".

وقررت موسكو تسليم سوريا منظومة "إس-300" على خلفية إسقاط طائرة "إل-20" الروسية ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها، بصاروخ سوري، أثناء تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية غربي سوريا، بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسي الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة تصرفات استفزازية وعدائية للطيارين الإسرائيليين.

المصدر: وكالات