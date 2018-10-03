لحاملي الجنسية التركية من السوريين فقط.. التتريك لرفع الحرج!

لفت تقرير نشره موقع "ترك برس" إلى أنه بإمكان نحو 100 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية في السنتين الأخيرتين، رفع الحرج وتغيير أسمائهم وألقابهم بإجراء بسيط.

وأشار التقرير إلى أن معظم السوريين الذين حصلوا في السنتين الأخيرتين على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، احتفظوا بأسمائهم وألقابهم الأصلية، كاشفا عن مشكلة تتمثل في تغير معاني بعض الأسماء بعد كتابتها باللغة التركية نقلا عن الأبجدية الإنجليزية، حيث يصبح اسم هبة Heba على سبيل المثال حين يلفظ بالتركية، هباء أي "الضياع والإتلاف"، ومثله كثير وفق التقرير.

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وطمأن الموقع التركي السوريين الحاصلين على الجنسية التركية إلى وجود القانون رقم 7039 الصادر عام 2017، ويجيز "ولمرة واحدة وبدون الحاجة إلى قرار المحكمة تعديل الاسم أو الكنية بمعاملة إدارية في دائرة النفوس التي يتبع لها".

ويمنح هذا القانون الأشخاص الذين "يوجد في أسمائهم أخطاء كتابية أو إملائية، مخالفة للآداب العامة، مضحكة، ومذلة، أو تحمل معنى مغايرا للمعنى المراد"، حق تغيير أسمائهم وألقابهم دون الرجوع إلى المحكمة، كما يمكن لرب الأسرة تقديم طلب بهذا الشأن لتعديل أسماء أفراد أسرته في دائرة النفوس في محل الإقامة.

وتقول وكالة DHA التركية إن عدد الأشخاص الذين غيروا أسماءهم حتى الآن بلغ 30344، فيما وصل عدد من غيروا ألقابهم 75245 شخصا.

وقال التقرير إن أكثر الأسماء التي جرى تغييرها يعود بعضها لأسماء حيوانات مثل "الغنم وابن آوى والبطة والعجل"، وبعضها الآخر مذل أو مضحك من قبيل "مجنون ومتهيج ومباع وعار وأعمى".

أما أكثر الأسماء البديلة المحببة فكانت رابعة Rabiye بالنسبة للإناث، وأوموت Ümüt ويعني الأمل للذكور، حيث اختارت 249 امرأة الاسم الأول، ووقع اختيار 197 رجلا على الاسم الثاني.

وطرح الموقع التركي قائمة محببة لأسماء النساء لا حرج عليها باللغة التركية وهي "حواء، أسماء، سادة، سميّة، كبرى، فيردس، مريم، خديجة، مهريبان، بشرى".

وللرجال نصيبهم أيضا من الأسماء التركية البديلة التي لا غبار عليها مثل "ونس، ممت (محمد)، أبو بكر، سردال، جوشكون، غوكان، فرات، كاظم، صلاح الدين".

وهكذا سيكون أمام الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين، باقة من الأسماء والألقاب الجديدة التي يمكن أن ينتقوا منها ما شاء لهم، إذا شكّلت أسماؤهم وألقابهم الأصلية حرجا لهم عند ترجمتها ونغصت عليهم عيشهم.

المصدر: ترك برس