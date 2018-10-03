الإعلان عن حصيلة ضحايا الاحتفال بفوز برهم صالح في السليمانية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران بجروح، خلال الاحتفالات التي جرت في السليمانية بكردستان العراق، بمناسبة فوز برهم صالح بمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال النقيب سركوت أحمد، مدير قسم الإعلام في مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاربعاء، إن " إطلاق النار العشوائي في الهواء، خلال الاحتفالات في محافظة السليمانية بمناسبة فوز برهم صالح برئاسة الجمهورية، تسبب بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

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ويوم أمس انتخب البرلمان العراقي، المرشح برهم صالح رئيساً ل‍جمهورية العراق، وأثار ذلك فرح سكان السليمانية التي شهدت بعد ذلك، احتفالات كبيرة تخللها إطلاق رصاص كثيف في الهواء.

المصدر: وكالات