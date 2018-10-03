سوريا اليدمقراطية: مستعدون دوما للحوار مع الحكومة بهدف الحل السياسي

أكد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر إيمانها بأن الحوار السياسي هو الطريق الأنجح لإنهاء الأزمة السورية" مؤكدة استعداد المجلس دوما لإقامة أي حوار للحل السياسي.

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وقالت أمينة عمر في لقاء أجرته معها وكالة أنباء "هاوار"، إن "مجلس سوريا الديمقراطية.. ما زال مستعدا للحوار، كوننا مؤمنين بأن الحل السياسي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية".

وأشارت إلى أن المجلس لبى دعوة الحكومة السورية للتباحث حول الأمور العالقة بين حكومة المركز ومنطقة شمال وشرق سوريا إلا أن هذه المباحثات لم تسفر عن حل حتى الآن، منوهة بأن مسار المفاوضات طويل لكن مستقبلا سينتج عنها ما هو في مصلحة الشعب السوري وإنهاء الأزمة.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية لبى دعوة الحكومة السورية وقصد دمشق في الـ27 من يوليو المنصرم، للتباحث حول مستقبل المنطقة وقضايا خدمية تخصها.

وتمخضت المباحثات آنذاك عن تشكيل لجان لبحث مشروع الإدارة الذاتية المطبق في الشمال السوري وقانون الإدارة المحلية الذي تدعو الحكومة لتطبيقه.

المصدر: "وكالة أنباء هاوار"