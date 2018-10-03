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ديوان نتنياهو ينتقد "الطاقة الذرية" لعدم تفتيشها طورقوزآباد

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ديوان نتنياهو ينتقد
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انتقد ديوان نتنياهو وكالة الطاقة الذرية لعدم تطرقها للموقع "النووي" في طورقوزآباد، وذلك لأنها أشارت في تقريرها للفحوص التي أجرتها في جميع المواقع الإيرانية باستثناء طورقوزآباد.

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وورد في تقرير عن ديوان نتنياهو، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطرقت فقط للفحوص التي أجرتها في مواقع مختلفة في إيران لكنها لا تشير للموقع المحدد الذي عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة، في طورقوزآباد".

كما كتب ديوان نتنياهو: "لا يوجد سبب للانتظار، ويتوجب على الوكالة الدولية أن تفحص الموقع وترسل مباشرة مراقبين ومفتشين مع أجهزة قياس للإشعاع، لتثبت أقوال رئيس الوزراء".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردت على كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة: "لقد أجرينا التفتيش بموجب الإجراءات المطلوبة في جميع المواقع التي كان يجب علينا زيارتها في إيران".

وأكد نتنياهو الأحد أن إسرائيل تمتلك "معلومات محققة"، عن نقل إيران 15 كيلوغراما من النفايات المشعة من مخزن في طورقوزآباد قرب طهران.

المصدر: "i24news.tv"

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