قوات سوريا الديمقراطية تطلق سراح 23 معتقلا من "داعش"

أطلقت "قسد" خلال اليومين الماضيين سراح 23 معتقلا في الحسكة شمال سوريا متهمين بالانتماء لـ"داعش"، ممن ثبت عدم تلطخ أيديهم بالدماء لمنحهم فرصة تصحيح مسار حياتهم وخدمة شعبهم.

وأفرجت لجنة العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء عن 6 معتقلين لديها، فيما أفرجت "قسد" الاثنين عن 17 معتقلا متهمين بالانتماء لـ"داعش" ليرتفع بذلك عدد المخلى سبيلهم إلى 23 شخصا خلال يومين.

وتم الإفراج بحضور وجهاء من مجلس الأعيان في مقاطعة الحسكة، ومجلس مقاطعة الحسكة وقادة في قوات سوريا الديمقراطية.

بدوره رحب القيادي في "قسد" شيار حسكة، بجهود كافة وجهاء المنطقة الذين كان لهم دور في تقوية أواصر المحبة والأخوة بين كافة مكونات المنطقة، مبينا أن مسار قواته واضح وهو النضال من أجل الإنسانية والحفاظ على العيش المشترك وأخوة الشعوب وتحرير الجميع من الظلم.

وذكر أن إطلاق سراح هؤلاء يأتي أيضا من مبدأ منحهم فرصة أخرى لتصحيح مسار حياتهم وخدمة شعبهم.

المصدر: "وكالة أنباء هاوار"