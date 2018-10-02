واشنطن تعلق على تسليم "إس 300" لسوريا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تسليم موسكو أنظمة "أس 300" للدفاع الجوي الروسية لسوريا، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، متمنية لو لم يحدث.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها: "لم أطلع على هذا النبأ، وليس بوسعي التأكيد ما إذا كان صحيحا. وآمل بأنهم لم يقوموا بذلك، لأنه من شأنه أن يكون نوعا من تصعيد خطير، نظرا للقضايا القائمة في سوريا".

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، أن روسيا قد سلمت لسوريا أنظمة "أس 300" للدفاع الجوي.

وأكد شويغو أنه تم إتمام توريد الأنظمة قبل يوم. وحصلت سوريا على ما مجموعه 49 قطعة معدات، بما في ذلك 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

المصدر: وكالات