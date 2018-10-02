الإنتربول السعودي يسترد مطلوبا للعدالة

استرد الإنتربول السعودي مواطنا سعوديا مطلوبا بقضايا احتيال في شيكات دون رصيد نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها بمبالغ كبيرة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء.

وقالت الوكالة في بيان إنه في "إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج، باشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي وملاحقة مواطن سعودي مطلوب بقضايا احتيالية في شيكات بدون رصيد".

وأفادت بأنه وبتقديم الشيكات وعددها أربعة، للبنك اتضح خلو حساب المعني من الرصيد الكافي لتغطية المبلغ المطلوب، وهرب خارج المملكة، مشيرة إلى أنه قد تم القبض عليه ونقله إلى المملكة الثلاثاء 2 أكتوبر 2018.

وأوضح البيان أن هذا العمل يأتي ضمن نشاطات عمل الإنتربول السعودي المتعددة منها التصدي للنشاطات الإجرامية التي تستهدف مواطنين أو شركات وتقديم المجرمين للجهات العدلية بالمملكة.

المصدر: "واس"