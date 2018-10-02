الرئيس العراقي الجديد برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح، السياسي العراقي عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأفاد مراسلنا في بغداد، بأن تكليف عبد المهدي، وهو خارج دائرة الكتل النيابية، جرى عن طريق التوافق وعلى أساس كونه "تكنوقراط مستقل".

وأضاف، أن "التكليف بتشكيل الحكومة بانتظار اكتمال الإجراءات القانونية وسيعلن بعدها بشكل رسمي".

وسبق ذلك تأدية برهم صالح اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، وعقب فوزه بالمنصب في جلسة للبرلمان العراقي.

إقرأ المزيد

وأكد صالح في أول كلمة له أمام المجلس حرصه على الالتزام باليمين الدستورية التي أقسم عليها والحفاظ على وحدة العراق.

وجاء فوز مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح عقب حصوله على 219 صوتا.

المصدر: RT