لأول مرة.. مصر توثق فترة حكم مبارك

أعلن مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، عن تنفيذ أول مشروع لتطوير وتحديث "ذاكرة مصر المعاصرة"، ليكون موقعا شاملا كبيرا يتضمن مشروعا مستقلا لتوثيق تاريخ السينما المصرية.

ويتضمن المشروع بدايات السينما في مصر منذ عام 1898 وحتى الآن، أي ما يقرب من 120 سنة.

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وأضاف الفقي، أن مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة" يستعد لأول مرة لتسجيل عدد من الوثائق والأحداث والأرشيفات، ليشمل توثيق حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تم جمع المواد العلمية الخاصة به وبفترة حكمه وما جرى في هذه الفترة من أحداث، إذ تم الحصول على صور وبعض الوثائق والمواد الأرشيفية لفترة الحكم الخاصة به.

وقال مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة خالد عزب، إن المشروع يعتبر جهدا مشتركا بين المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية وإدارة المشروعات الخاصة، والمشروع عبارة عن مستودع رقمي لتوثيق تاريخ مصر الحديث من عهد محمد علي باشا، وحتى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال عشرات الآلاف من المواد المختلفة.

المصدر: المصري اليوم