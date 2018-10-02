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"داعش" يعدم إحدى النساء المختطفات من السويداء بعد تعثر المفاوضات مع لجان المصالحة

أخبار العالم العربي

السويداء
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أعدم تنظيم "داعش" مساء الثلاثاء إحدى النساء المختطفات من مدينة السويداء، جنوب شرقي دمشق، بعد تعثر المفاوضات مع لجان المصالحة.

وأفاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المختطفة التي أقدم تنظيم "داعش" على إعدامها تدعى ثريا أبوعمار.

وأكد موقع "السويداء 24" نقلا عن مصدر من قرية الشبكي، أن السيدة التي أعدمها تنظيم داعش اسمها "ثروت فاضل أبو عمار" وتبلغ من العمر 25 عام.

وأوضح المصدر أن ثروت اختطفت في 25 يوليو 2018 أثناء هجوم شنه التنظيم على قرية الشبكي شرق السويداء.

يذكر أن عملية الإعدام تأتي بعد ساعات من بيان لجنة التفاوض التي قررت فيه الانسحاب من مهام التفاوض مع تنظيم "داعش" حول المختطفين ويتخوف من إقدام التنظيم على إعدام جميع الأسرى لديه بعد هذا البيان.

المصدر: وكالات

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