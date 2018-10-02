مصر توقع اتفاقية لـ"حماية دلتا النيل"

حضر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، توقيع اتفاقية لحماية دلتا من تغيرات المناخ، لتنفيذ مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إن هذه الاتفاقية سوف تنفذها وزارة الري، مشيرا إلى أن وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي قامت بالتعاون لتنفيذ حماية دلتا.

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وأضاف أن المشروع يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حظر من مخاطر تغير المناخ والتي قد تهدد دلتا نهر النيل، مؤكدا أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه العالم وتتطلب تحركا سريعا.

المصدر: الأهرام