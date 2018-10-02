البرلمان العراقي يبدأ عملية التصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

استأنف مجلس النواب العراقي في بغداد، اليوم الثلاثاء، جلسته المؤجلة منذ يوم أمس للتصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية.

وقال مراسلنا إن مجلس النواب عقد، استأنف جلسته الرابعة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وبحضور 297 نائبا من أصل 329، ما يشير إلى اكتمال النصاب بتجاوز عدد الحضور ثلثي أعضاء المجلس.

وأوضح مراسلنا أن التنافس يدور بين برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وحسين فؤاد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكشف مصدر عن انسحاب عدة أسماء من الترشيح لرئاسة الجمهورية، منهم النواب عبد الكريم عبطان وسليم همزة وعمر البرزنجي وعبد اللطيف رشيد.

المصدر: RT + وكالات