انتخابات كردستان العراق.. حزب بارزاني في الصدارة بعد فرز 94% من الأصوات
أفادت وسائل إعلام محلية في كردستان العراق، بتحقيق حزب مسعود بارزاني "الديمقراطي الكردستاني" تقدما كبيرا، بعد فرز 94 % من أصوات الناخبين في انتخابات الإقليم.
وذكرت المصادر، أن الحزب الديمقراطي حصل على 45 مقعدا من أصل 111 عدد المقاعد في البرلمان.
وجاءت نتائج الفرز على النحو التالي:
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني: 45.09 %
عدد الأصوات: 658 ألفا و450 شخصا، ما يمكنه من الحصول على 45 مقعدا.
2- الاتحاد الوطني الكردستاني: 19.4 %
عدد الأصوات: 277 ألفا و997، أي أنه سيحصل على 19 مقعدا.
3- حركة التغيير: 11.8 %
عدد الأصوات: 172 ألفا و258، عدد المقاعد 13.
وحصلت أحزاب أخرى على المقاعد المتبقية وبنسب مختلفة.
وجاءت نسبة المشاركة في المحافظات الأربع كالتالي:
أربيل: 58.58 %
السليمانية: 54.90 %
دهوك: 61.87 %
حلبجة: 60.90 %
وبلغ المجموع العام: 59 %.
المصدر: وكالات