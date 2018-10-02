انتخابات كردستان العراق.. حزب بارزاني في الصدارة بعد فرز 94% من الأصوات

أفادت وسائل إعلام محلية في كردستان العراق، بتحقيق حزب مسعود بارزاني "الديمقراطي الكردستاني" تقدما كبيرا، بعد فرز 94 % من أصوات الناخبين في انتخابات الإقليم.

وذكرت المصادر، أن الحزب الديمقراطي حصل على 45 مقعدا من أصل 111 عدد المقاعد في البرلمان.

وجاءت نتائج الفرز على النحو التالي:

1- الحزب الديمقراطي الكردستاني: 45.09 %

عدد الأصوات: 658 ألفا و450 شخصا، ما يمكنه من الحصول على 45 مقعدا.

2- الاتحاد الوطني الكردستاني: 19.4 %

عدد الأصوات: 277 ألفا و997، أي أنه سيحصل على 19 مقعدا.

3- حركة التغيير: 11.8 %

عدد الأصوات: 172 ألفا و258، عدد المقاعد 13.

وحصلت أحزاب أخرى على المقاعد المتبقية وبنسب مختلفة.

وجاءت نسبة المشاركة في المحافظات الأربع كالتالي:

أربيل: 58.58 %

السليمانية: 54.90 %

دهوك: 61.87 %

حلبجة: 60.90 %

وبلغ المجموع العام: 59 %.

المصدر: وكالات