باحث مصري: إسرائيل عدو عاقل (فيديو)

وصف الباحث والروائي المصري يوسف زيدان، إسرائيل بالعدو العاقل، مؤكدا أنه ليس من مصلحة إسرائيل الشخصية أن تصبح مصر مثل سوريا، وليس من مصلحتها أن تقوم مصر بطفرات عالية أيضا.

وقال إن لديه شرطا واحدا لزيارة إسرائيل، ردا على سؤال حول "ماذا سيفعل إذا وجهت له دعوة لزيارة تل أبيب".

وأوضح زيدان على قناة "المحور" في برنامج "90 دقيقة"، أن عميد الأدب العربي طه حسين "ألقى محاضرة في الجامعة العبرية سنة 1947"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه على قناة خاصة مصرية.

وأكد زيدان أن شرطه حال تلقيه دعوة لزيارة إسرائيل وإلقاء محاضرة في إحدى جامعاتها سيطالب بإرسال الدعوة إلى وزارة الخارجية المصرية واتحاد الكتاب المصري وإذا تمت الموافقة سيذهب في العلن، ولن يقوم بعمل شيء خفي "تحت الترابيزة".

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وكان يوسف زيدان قد أثار الجدل العام الماضي بتصريحاته التي نزع فيها القدسية عن المسجد الأقصى، وزعم أنه موجود في الطائف وليس في فلسطين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية