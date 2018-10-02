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مطار معيتيقة في طرابلس يستأنف رحلاته

أخبار العالم العربي

مطار معيتيقة في طرابلس يستأنف رحلاته
AFP Mahmud TURKIA
مطار معيتيقة في طرابلس من الداخل
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بعد تعليقها لعدة ساعات صباح اليوم نتيجة سقوط قذائف داخل المطار.

ونقلت صفحة المطار الرسمية على "فيسبوك"، عن هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، أنه "عقد اجتماع طارئ مع مدير مصلحة الطيران المدني  ومدير مطار معيتيقة الدولي ومدير محطة شركة الخطوط الجوية الليبية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عودة الرحلات إلى المطار".

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وصباح اليوم، أعلنت سلطات المطار تعليق الرحلات من وإلى المطار لحين إشعار آخر إثر سقوط قذائف عليه، وذلك بعد أيام قليلة على استئناف تشغيله عقب إغلاق سابق.

وأفاد مراسلنا في ليبيا، بأن مجموعة مسلحة تسمي نفسها بـ"حراك شباب طرابلس" تبنّت استهداف المطار فجر اليوم، وعللت قصفها بتواجد قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق داخل المطار.

المصدر: وكالات

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