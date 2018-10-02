السودان يعلن عن ضوابط جديدة للسفر إلى مصر

كشفت هيئة الجوازات والسجل المدني السودانية عددا من الإجراءات والضوابط التنظيمية للمسافرين إلى مصر، جرى تبنيها بالتنسيق مع الجانب المصري.

وأكدت الهيئة أنه سيسمح بإدخال أو إخراج عشرة آلاف دولار عبر منافذ مصر فقط، وأن أي مبالغ أكثر من ذلك تعتبر تهريبا ما لم يخطر صاحبها سلطات الجمارك عند منافذ الدخول وأخذ إقرار بقيمة المبلغ عند الدخول.

وناشدت الهيئة المسافرين عدم حمل أكثر من خمسة آلاف جنيه مصري لأن أي زيادة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

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وأضافت أن إجراءات الإقامة يتم من خلالها منح السودانيين المسافرين إلى مصر ختم دخول يسري لمدة ستة أشهر، ويمنح بعدها شهران إضافيان لتوفيق الأوضاع وتجديد الإقامة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم توفيق الوضع ومكوث الشخص لأكثر من 8 أشهر يدفع غرامة قدرها 2200 جنيه مصري على التخلف إضافة للرسوم الإدارية.

المصدر: سونا