عون: لبنان سيواجه أي اعتداء إسرائيلي ينتهك سيادته

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن "ادعاءات" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود قواعد عسكرية لـ"حزب الله" في محيط مطار بيروت "لا أساس لها من الصحة".

إقرأ المزيد

وأبلغ عون، وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا كارين كنيسيل، التي استقبلها اليوم في قصر بعبدا، أن إسرائيل تخفي تهديدا جديدا للسيادة اللبنانية واستهدافا للمطار الدولي.

ودعا النمسا ودول العالم إلى "التنبه لما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان، لاسيما وأنها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ومنها القرار 1701"، لافتا إلى أن لبنان "سوف يواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته".

وأطلع عون الوزيرة كنيسيل التي تعنى أيضا بشؤون أوروبا والاندماج، على "موقف لبنان الداعم لعودة اللاجئين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة"، عارضا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي نتجت عن تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده منذ 2011.

وأضاف: "لبنان يدعو للفصل بين عودة اللاجئين والاتفاق على الحل السياسي في سوريا، لأن الوصول إلى هذا الحل قد يتأخر كما حصل بالنسبة إلى قضايا أخرى، منها القضية الفلسطينية".

من جهتها، اعتبرت كنيسيل أن "الرعاية التي قدمها لبنان للاجئين السوريين غير مسبوقة في تاريخ الدول والشعوب"، داعية إلى "اعتماد حلول تدريجية للأزمة السورية تساعد على إنهاء معاناة اللاجئين، وتحد من تداعياتها على لبنان".

وجددت "تأييد النمسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه داعية إلى احترام تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وتعزيز العلاقات اللبنانية النمساوية وتطويرها في المجالات كافة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام