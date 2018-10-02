طائرة "رسلان" العملاقة تنفذ عدة رحلات بعد الإعلان عن توريد "إس-300"

أفادت مواقع إلكترونية غربية، مختصة برصد الحركة الجوية، بأن طائرات نقل عملاقة روسية من طراز "أنطونوف-124"، نفذت عدة رحلات إلى قاعدة حميميم منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت هذه المواقع، إن هذه الطائرات بدأت رحلاتها المذكورة إلى حميميم، مباشرة بعد الإعلان عن قرار توريد منظومات"إس-300" للجيش السوري.

والليلة الماضية هبطت في القاعدة، طائرة "أنطونوف-124" ذات الرقم RA-82035، وهذه الرحلة السادسة لطائرات من هذا الطراز، إلى القاعدة منذ يوم الخميس الماضي.

وأشارت المواقع، إلى أن مسار هذه الطائرات تضمن التحليق فوق بحر قزوين وفوق أراضي إيران والعراق.

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وذكرت الأنباء، أن سفينة الشحن العملاقة "سبارتا-3" رست يوم الأحد في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس واقتربت من المنطقة كذلك، سفينة الإنزال الكبيرة "نيقولاي فيلتشنكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

المصدر: انترفاكس