 
مباشر

الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن من القمح لليمن

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن من القمح لليمن
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv98

قال تجار أوروبيون الثلاثاء، إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من القمح لشحنه لليمن.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي إلى فتح ممرات إنسانية لليمن

ومن المتوقع أن يكون توريده من منطقة البحر الأسود، وعلى الأرجح من رومانيا، وسيتم شحن القمح في ديسمبر، من ميناء كونستانتا الروماني.

وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الصراع في البلاد.

وكانت المنظمة الإنسانية البريطانية "أنقذوا الأطفال" قد حذرت من أن المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط استئناف هجوم قوات الحكومة والتحالف العربي على مدينة الحديدة الساحلية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. طائرة ركاب تعوم في مياه المحيط!