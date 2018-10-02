الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن من القمح لليمن

قال تجار أوروبيون الثلاثاء، إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من القمح لشحنه لليمن.

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ومن المتوقع أن يكون توريده من منطقة البحر الأسود، وعلى الأرجح من رومانيا، وسيتم شحن القمح في ديسمبر، من ميناء كونستانتا الروماني.

وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الصراع في البلاد.

وكانت المنظمة الإنسانية البريطانية "أنقذوا الأطفال" قد حذرت من أن المجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط استئناف هجوم قوات الحكومة والتحالف العربي على مدينة الحديدة الساحلية.

المصدر: رويترز