توثيق 2800 جثة في مقابر جماعية في الرقة

أعلنت لجنة إعادة إعمار الرقة في "مجلس الرقة المدني"، أن فريق الاستجابة الأولية التابع لها باشر أعماله في انتشال الجثث من مقبرة البانوراما الجماعية في مدينة الرقة السورية.

وقال قائد الفريق ياسر الخميس: "نقوم بتوثيق كل المعلومات عن الجثث المستخرجة ضمن محاضر رسمية، بوجود فريق متكامل إضافة إلى أطباء شرعيين ومساعديهم".

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وأضاف: "لدى تأكد الفريق من هوية صاحب الجثة من خلال الإثباتات الشخصية والشهود يتم تسليمها لذويه، وفي حال كانت الجثة مجهولة الهوية نقوم بدفنها في مقبرة تل البيعة التي أنشأها المجلس المدني، وفق تسلسل رقمي وتوثيق كامل المعلومات ليتم التعرف عليها بسهولة مستقبلا".

وأوضح أن فرق الاستجابة الأولية تعمل في 4 مقابر جماعية لانتشال الجثث، موضحا أن عدد الجثث المستخرجة في المدينة وصل إلى 2800 جثة.

المصدر: موقع "قسد"