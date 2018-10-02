الكشف عن زيارة مرتقبة لرئيسة وزراء النرويج إلى العراق

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إلى تكثيف الجهود لعقد اجتماع للجنة العراقية النرويجية المشتركة، فيما كشفت وزيرة خارجية النرويج عن زيارة لرئيسة وزراء بلادها إلى العراق.

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وقال مكتب الجعفري في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية العراقي التقى مع وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي في سياق اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين.

ونقل البيان عن الجعفري قوله، "علينا تكثيف الجهود لعقد اجتماع للجنة العراقية-النرويجية المشتركة، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك"، مضيفا "نسعى لتبادل الخبرات، وتفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة، ومساهمة الشركات النرويجية في إعادة إعمار المدن العراقية".

من جانبها، أكدت سوريدي، "استمرار دعم بلادها للعراق في مختلف المجالات"، مشيرة إلى "شجاعة العراقيين في القضاء على عصابات داعش الإرهابية، والحرفية العالية التي تحلت بها القوات المسلحة العراقية".

وتابعت أن رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ ستزور العراق في المرحلة المقبلة، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز