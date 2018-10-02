الجيش الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 21 فلسطينيا، في حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن جنوده اعتقلوا 21 فلسطينيا خلال مداهمات وتفتيش في الضفة، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بدعوى مقاومة الجيش والمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق تم تفريقها بقنابل الغاز والصوت.

وصعّد الجيش الإسرائيلي حملات الدهم والتفتيش الليلية، وطالت إجراءاته غالبية المحافظات بالضفة، حيث تركزت حملاته في محافظات نابلس، وقلقيلية، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم وجنين.

كما تعرض للتفتيش العديد من منازل الفلسطينيين الذين أخضعوا للتحقيقات الميدانية، فيما اندلعت مواجهات بين الجنود وشبان في قضاء طولكرم ومحافظة جنين.

وتزامنا مع هذه الحملة، هاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات الفلسطينيين على طريق نابلس رام الله.

كما توغلت جرافات عسكرية وآلية للجيش صباح اليوم في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، لنصب أسلاك شائكة عند مخيم العودة شرقي رفح.

ويتعمد الجيش الإسرائيلي نصب الأسلاك الشائكة بشكل مستمر في أغلب المناطق الشرقية لقطاع غزة، بغرض منع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الأمني شرقي القطاع.

المصدر: "عرب 48"