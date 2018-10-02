بعد "توزيع الغنائم".. "بوتفليقة رحمة للجزائريين"!

بعد الضجة التي ثارت عقب تصريح سياسي جزائري في معرض حديثه عن "تقاسم السلطة" استعان بمثال يقول إن الرسول بعد الانتصار في الحروب كان "يوزع الغنائم"، خان التعبير وزيرا بمقاربة مشابهة.

وكان محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة في معرض حديثه عن مساندة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، لفت إلى أنه وجماعته يبحثون عن "محل من الإعراب" بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، ويسعون إلى أن يكونوا "شركاء في العمل السياسي"، وفي السياق تحدث عن زمن الرسول وتوزيع الغنائم، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات العنيفة والرافضة لمثل هذه المقاربة.

عنده صح هذاك لقال ان الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبعث رايس #بوتفليقه رحمة الجزايريين #الجزايرpic.twitter.com/OpRh5nyZJ8 — Brick 🇩🇿 قرمود (@gogo6c) October 2, 2018

وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتون، هو الآخر أدلى بتصريح قوبل بتعليقات اتسم معظمها بالحدة والسخط، وذلك لأنه نقل عن أحد المجاهدين قوله إن الله بعث محمدا رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين".

هل يعقل ان يتم مقارنت #رسول_الله علية صلاة و سلام ...برئيس الغائب الحاضر #بوتفليقة !! — KØùtêîbà Ṧîlvà (@kouteiba11) October 1, 2018

هذه المقاربة رفضتها الأغلبية بشدة، ولم يشفع للوزير أنه نقل هذا الحديث عن لسان آخر، فانهالت الانتقادات محملة إياه مسؤولية هذا الخطأ الذي وصف بالشنيع.

رئيس حزب جزائري مستعد ان يدعم بوتفليقة اذا اخذ نصيبه من الغنائم كما كان يفعل رسول الله - (صحيفة يورابيا - https://t.co/5QhKYEimoh) — صحيفة يورابيا (@euroabia) September 27, 2018

المصدر: تويتر