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بعد "توزيع الغنائم".. "بوتفليقة رحمة للجزائريين"!

أخبار العالم العربي

بعد وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتون
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بعد الضجة التي ثارت عقب تصريح سياسي جزائري في معرض حديثه عن "تقاسم السلطة" استعان بمثال يقول إن الرسول بعد الانتصار في الحروب كان "يوزع الغنائم"، خان التعبير وزيرا بمقاربة مشابهة.

وكان محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة في معرض حديثه عن مساندة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، لفت إلى أنه وجماعته يبحثون عن "محل من الإعراب" بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، ويسعون إلى أن يكونوا "شركاء في العمل السياسي"، وفي السياق تحدث عن زمن الرسول وتوزيع الغنائم، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات العنيفة والرافضة لمثل هذه المقاربة.

وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتون، هو الآخر أدلى بتصريح قوبل بتعليقات اتسم معظمها بالحدة والسخط، وذلك لأنه نقل عن أحد المجاهدين قوله إن الله بعث محمدا رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين".

هذه المقاربة رفضتها الأغلبية بشدة، ولم يشفع للوزير أنه نقل هذا الحديث عن لسان آخر، فانهالت الانتقادات محملة إياه مسؤولية هذا الخطأ الذي وصف بالشنيع.

المصدر: تويتر

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