سقوط طائرة بدون طيار في قطاع غزة

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت الليلة الماضية شمال قطاع غزة.

ونقل صحافيون عن مصادر عسكرية أن الطائرة وهي من نوع "راكب السماء"، سقطت أثناء مهمة في تلك المنطقة.

وأضافوا أن الجيش يتوقع أن تكون الطائرة قد سقطت خلف السياج المحيط بالقطاع في الجانب الإسرائيلي، وتقوم قوات الجيش بأعمال بحث واسعة للعثور على الطائرة.

مصادر عبرية: الاحتلال يجري عمليات بحث عن طائرة بدون طيار تابعة له سقطت في المناطق الشمالية لقطاع غزة، الليلة الماضية.#عاجل_فلسطينhttps://t.co/5jto9SnWRZpic.twitter.com/IuCjsipAIh — عاحل فلسطين (@PalNewsOnline) 2 октября 2018 г.

المصدر:"معا"