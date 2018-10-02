 
مباشر

نتنياهو يعتبر ربط إيران هجوم الأهواز بإسرائيل سخيفا

أخبار العالم العربي

نتنياهو يعتبر ربط إيران هجوم الأهواز بإسرائيل سخيفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv80

انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية ما اعتبره محاولة إيرانية "سخيفة" لربط إسرائيل بهجوم الأهواز من خلال كتابة "الموت لإسرائيل" على صواريخ باليستية إيرانية أطلقت نحو سوريا.

إقرأ المزيد
رسائل إيران الصاروخية ماذا تقول؟

وعلق نتنياهو في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن المحاولة الإيرانية ربط هجوم الأهواز بإسرائيل هي محاولة سخيفة.

كما لفت نتنياهو في ذات التغريدة إلى النوايا الإيرانية المعادية لإسرائيل.

وجاءت تعليقات نتنياهو ردا على إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه "جماعات إرهابية في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، ثأرا لهجوم الأهواز"، كتب عليها "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لآل سعود".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يريد التريليونات فمن سيدفع هذه المرة؟!