نتنياهو يعتبر ربط إيران هجوم الأهواز بإسرائيل سخيفا

انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية ما اعتبره محاولة إيرانية "سخيفة" لربط إسرائيل بهجوم الأهواز من خلال كتابة "الموت لإسرائيل" على صواريخ باليستية إيرانية أطلقت نحو سوريا.

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وعلق نتنياهو في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن المحاولة الإيرانية ربط هجوم الأهواز بإسرائيل هي محاولة سخيفة.

كما لفت نتنياهو في ذات التغريدة إلى النوايا الإيرانية المعادية لإسرائيل.

قال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على قيام إيران بإطلاق صواريخ على شرق سوريا:



المحاولة الإيرانية لربط إسرائيل بالاعتداء الذي ارتكب في جنوب إيران هي محاولة سخيفة. الشعار "الموت لإسرائيل" التي كتب على الصواريخ التي أطلقت على سوريا هو دليل قاطع على النوايا الإيرانية حيال إسرائيل. pic.twitter.com/sfVeZ5aVNi — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 1 октября 2018 г.

وجاءت تعليقات نتنياهو ردا على إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه "جماعات إرهابية في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، ثأرا لهجوم الأهواز"، كتب عليها "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لآل سعود".

المصدر: وكالات