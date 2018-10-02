تونس تطيح بخليّة لتمويل الإرهابيين في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خليّة مكونة من 5 أشخاص، متورطة في تمويل عناصر إرهابية تونسية ناشطة في سوريا.

وكتبت الوزارة في بيان عنها: "الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، تمكّنت بالتّنسيق مع مصلحتي التّوقّي من الإرهاب بإقليمي الحرس الوطني بولايتي الكاف وزغوان، من الكشف عن شبكة متورّطة في تمويل العناصر الإرهابيّة التّونسيّة الموجودة بسوريا".

إقرأ المزيد

وأضافت أنه "تم ضبط خمسة عناصر من هذه الشبكة، وحجز مبلغ مالي هام من العملتين التونسية والأجنبية".

كما أشارت إلى أن السلطات أحالت عناصر الخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحقهم.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية