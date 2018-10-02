نتنياهو يعلّق على جولة باسيل والسفراء

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة اللبنانية، معتبرا أنها تضحي بسلامة مواطنيها من أجل التغطية على أعمال "حزب الله" اللبناني.

وغرد نتنياهو على تويتر: "حزب الله يكذب على المجتمع الدولي بشكل سافر من خلال الجولة الدعائية الخادعة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني، حين اصطحب سفراء أجانب إلى ملعب كرة القدم ولكنه امتنع عن زيارة المصنع التحت أرضي المتاخم له حيث يتم إنتاج الصواريخ عالية الدقة".

حزب الله يكذب للمجتمع الدولي بشكل سافر من خلال الجولة الدعائية الخادعة التي قام بها وزير الخارجية اللبناني اليوم حين اصطحب سفراء أجانب إلى ملعب كرة القدم ولكنه امتنع عن زيارة المصنع التحت أرضي المتاخم له حيث يتم إنتاج الصواريخ العالية الدقة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف: "فليسأل السفراء أنفسهم لماذا انتظر الطرف اللبناني 3 أيام قبل القيام بتلك الجولة. حزب الله يعمل بشكل اعتيادي على إخلاء معداته من المواقع التي يتم الكشف عنها".

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وختم بالقول: "من المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها من خلال التغطية على حزب الله الذي أخذ لبنان رهينة في عدوانه على إسرائيل".

هجوم نتنياهو على الحكومة اللبنانية، يأتي في أعقاب جولة نظمها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس الاثنين، لعشرات السفراء إلى المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل قرب مطار بيروت وزعمت بأن لحزب الله مصانع أسلحة فيها.

المصدر: تويتر نتنياهو +وكالات