الدفاع الروسية: معبر القنيطرة جاهز للافتتاح من الجهة السورية

قال الفريق سيرغي كورالينكو نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن معبر القنيطرة بين سوريا وإسرائيل جاهز للافتتاح من الجهة السورية.

وقال كورالينكو للصحفيين: "المعبر الحدودي جاهز، وعلى استعداد لبدء العمل، وهذا الأمر سبقه الكثير من العمل نفذته قوات الجيش بدعم من القوات الروسية، سبقه دحر الإرهابيين من المنطقة".

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يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أعلن مؤخرا أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، معتبرا أن "الكرة موجودة الآن في الملعب السوري".

وكان الجيش السوري استعاد معبر القنيطرة الواقع على الحدود مع الجولان السوري المحتل أواخر يوليو الماضي ورفع العلم السوري عليه في إطار اتفاق تسوية برعاية روسية خرج بموجبه المسلحون إلى إدلب.

المصدر: "إنترفاكس"