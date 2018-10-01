وقفة تضامنية في موسكو مع إضراب الفلسطينيين

نظم متضامنون مع إضراب فلسطيني الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي، وقفة تضامنية أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن قانون القومية الذي أقرته إسرائيل "إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك قرارا إسرائيليا واضحا ومحددا بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، واصفا القانون بأنه "عنصري بامتياز".

وأشار إلى أن "21% من سكان إسرائيل هم من العرب الفلسطينيين أصحاب الأرض"، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواجهون هذا القانون "بكل ما أمكن وإظهار إسرائيل بأنها بمنتهى العنصرية".

وقد عمّ إضراب اليوم الاثنين كافة أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تضامنا مع احتجاج ينظمه فلسطينيو الخط الأخضر ضد قانون الدولة القومية الإسرائيلي.

ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في الـ19 من يوليو الماضي بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين قانون القومية الذي ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في الشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.

المصدر: RT