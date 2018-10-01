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مصر.. العثور على جثة شاب مذبوح في مسجد ببني سويف

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مصر.. العثور على جثة شاب مذبوح في مسجد ببني سويف
AFP STRINGER
قوات الأمن المصري - أرشيف
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عثر أهالي قرية أشمنت، التابعة لمركز ناصر، شمالي محافظة بني سويف بمصر، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل مسجد مغلق في القرية.

وأشارت تقرير للشرطة، وبعد المعاينة الأولية، أن الجثة تعود للشاب "أيمن ع. يبلغ من العمر 25 عاما"، وأن المجني عليه طعن في الرقبة، وأماكن متفرقة من الجسم، وألقي في مكان مسقوف يستخدمه السكان للصلاة، بجوار مسجد التقوى مباشرة.

ويعكف رجال المباحث العامة المصرية على كشف غموض الحادث، علما أن المسجد مغلق للترميم منذ فترة.

المصدر: وكالات مصرية

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