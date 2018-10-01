البرلمان العربي يطالب بالضغط على إسرائيل

أكدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي، عقب اجتماعها في القاهرة، عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إضرابه الشامل الذي بدأه اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018.

وبدأ الفلسطينيون إضرابا عاما ضد قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2018.

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وقالت لجنة فلسطين إن الإضراب الشامل يبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر مهما حاولت القوة القائمة بالاحتلال إصدار قوانين عنصرية جديدة غايتها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني سيقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرض فلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين في البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال الإضراب الشامل، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري.

ودعت اللجنة البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والإسلامية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني في إضرابه الشامل، ومساندة حقه التاريخي في أرض فلسطين، وإجبار إسرائيل على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

المصدر: البرلمان العربي