بوغدانوف يبحث الوضع في إدلب مع نصر الحريري

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الوضع في إدلب.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوغدانوف والحريري، أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وكذلك مهام تفعيل التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

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يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 سبتمبر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وحظي الاتفاق الروسي التركي بترحيب دمشق وإشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي.

المصدر: تاس