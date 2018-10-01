بالصور.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في الأردن داخل أرغفة خبز

أحبطت السلطات الأردنية محاولة تهريب حبوب مخدرة، بعدما خزن شخصان كمية كبيرة منها في أرغفة خبز، ونقلوها داخل إحدى مركبات الشحن، تمهيدا لتهريبها للخارج.

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ونشر التلفزيون الرسمي الأردني، على موقعه في تويتر، الاثنين تغريدة كتب فيها: "تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عن طريق قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، داخل إحدى مركبات الشحن، تمهيدا لتهريبها للخارج".

تمكنت #إدارة_مكافحة_المخدرات من احباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عن طريق قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل احدى مركبات الشحن تمهيدا لتهريبها للخارج حيث جرى ضبط المركبة وبداخلها الشخصان المتورطان وعثر داخل المركبة على 260 الف حبة مخدرة .#التلفزيون_الأردنيpic.twitter.com/PyagVfJoUp — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 1, 2018

ونشر حساب التلفزيون الأردني أيضا صورا تظهر المواد المخدرة التي عثر عليها ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وكان من بينها حبوب مخدرة مدسوسة في أرغفة خبز صمون.

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وضبطت إدارة مكافحة المخدرات المركبة، وبداخلها 260 ألف حبة مخدرة، كما ألقت القبض على الشخصين.

ولم يشر التلفزيون إلى هوية المتورطين، كما لم يفصح عن اسم الدولة التي كان يسعى الشخصان لتهريب المخدرات إليها.

المصدر: التلفزيون الأردني