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بالصور.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في الأردن داخل أرغفة خبز

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بالصور.. إحباط محاولة تهريب مخدرات في الأردن داخل أرغفة خبز
Reuters George Frey
مخدرات
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أحبطت السلطات الأردنية محاولة تهريب حبوب مخدرة، بعدما خزن شخصان كمية كبيرة منها في أرغفة خبز، ونقلوها داخل إحدى مركبات الشحن، تمهيدا لتهريبها للخارج.

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ونشر التلفزيون الرسمي الأردني، على موقعه في تويتر، الاثنين تغريدة كتب فيها: "تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عن طريق قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، داخل إحدى مركبات الشحن، تمهيدا لتهريبها للخارج".

ونشر حساب التلفزيون الأردني أيضا صورا تظهر المواد المخدرة التي عثر عليها ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وكان من بينها حبوب مخدرة مدسوسة في أرغفة خبز صمون.

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وضبطت إدارة مكافحة المخدرات المركبة، وبداخلها 260 ألف حبة مخدرة، كما ألقت القبض على الشخصين.

ولم يشر التلفزيون إلى هوية المتورطين، كما لم يفصح عن اسم الدولة التي كان يسعى الشخصان لتهريب المخدرات إليها. 

المصدر: التلفزيون الأردني

 

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