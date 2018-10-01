مجلس النواب العراقي يرفع جلسة اختيار رئيس الجمهورية ليوم غد

رفع مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ليوم غد لعدم اكتمال النصاب.

وقال مصدر لـ RT في بغداد إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حاول إقناع الكتل السياسية، التي كسرت النصاب بالدخول لقاعة البرلمان لكنه لم يتمكن"، مبينا أن "أبرز الغائبين عن الجلسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحهم فؤاد حسين".

وأضاف: "حضر الجلسة كل المرشحين باستثناء فؤاد حسين، كما لم يحضر تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون والمحور الوطني"، وعللوا ذلك بـ "إعطاء فرصة للأكراد للاتفاق على مرشح واحد".

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المصدر: RT