مصدر: إيران نسقت مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، تنسيق إيران مع العراق في عملية قصف مواقع بسوريا تابعة لجماعات "إرهابية".

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وقال المصدر لـRT إن "التنسيق تم من خلال مركز التنسيق الأمني الذي يضم أيضاً سوريا وروسيا بالإضافة إلى العراق وإيران"، مبيناً "لو لم يكن هناك أي تنسيق لخرج موقف مضاد من قبل الحكومة العراقية تجاه هذه الضربة التي مرت بالأجواء العراقية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد استهدافه جماعات "إرهابية" في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، "ثأراً" لهجوم الأهواز.

المصدر: RT