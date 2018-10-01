بالصور.. إحباط تهريب آثار سورية إلى الأردن

أحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة محاولة تهريب قطع أثرية سورية تعود إلى العصر الروماني من منطقة الطبريات في ريف درعا الغربي باتجاه الأراضي الأردنية.

وذكر رئيس دائرة آثار درعا، محمد خير نصرالله، أن "الدائرة ضبطت بالتعاون مع مديرية المنطقة قطعا أثرية بازلتية من الحجم الكبير والمتوسط ومجموعة نحاس وزجاج صغيرة تعود للفترة الرومانية ذات قيمة تاريخية كبيرة في إحدى المزارع داخل منطقة الطبريات التابعة لبلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي على الشريط الحدودي مع الأردن".

وقال نصرالله: "القطع الأثرية كانت معدة للتهريب عبر تجار آثار، استغلوا مرحلة انتشار التنظيمات الإرهابية وقاموا بجمعها من المواقع الأثرية الغنية لتهريبها"، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى القضاء.

وأفاد رئيس شعبة التنقيب وائل كيوان، بأن "حارس الدائرة الجوال أسهم في إحباط تهريب القطع".

sana.sy

والقطع الأثرية عبارة عن "تيجان كورنثية وباب حجري وأدوات كان سكان المنطقة القدماء يستخدمونها في حياتهم اليومية وعدة قطع من النحاسيات والزجاجيات جلبت من مناطق متعددة في الريف الغربي".

وأحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة في الـ10 من الشهر الماضي محاولة تهريب تمثال أثري مسروق من أحد المواقع الأثرية ويعود إلى الفترة الآرامية من بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي إلى جهة مجهولة.

وعمدت المجموعات الإرهابية في درعا خلال السنوات الماضية إلى تهريب آلاف القطع الأثرية والمنحوتات التي تعود أعمارها إلى آلاف السنين إلى خارج البلاد.

المصدر: سانا