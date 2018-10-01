بالفيديو.. حريق ضخم داخل محطة كهربائية في الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اندلاع حريق ضخم في أحد محولات الطاقة لمحطات الكهرباء في العاصمة الرياض.

وقالت الشركة إن فرق الدفاع المدني والصيانة في الشركة باشرت إخماد الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية".

وذكرت الشركة في بيان أنه نظرا للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة العامة، جرى عزل المحطة والإطفاء الجزئي المؤقت على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال إخماد الحريق".

#عاجل | #السعودية_للكهرباء: نظراً للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء والبدء بالإعادة تدريجيا#الإخباريةpic.twitter.com/YSVPEOHg4v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ أكتوبر ٢٠١٨

وأعلنت الشركة أن عودة التيار الكهربائي ستتم بشكل تدريجي حال السيطرة على الحريق.

المصدر: وكالات