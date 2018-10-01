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بالفيديو.. حريق ضخم داخل محطة كهربائية في الرياض

أخبار العالم العربي

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، اندلاع حريق ضخم في أحد محولات الطاقة لمحطات الكهرباء في العاصمة الرياض.

وقالت الشركة إن فرق الدفاع المدني والصيانة في الشركة باشرت إخماد الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية".

وذكرت الشركة في بيان أنه نظرا للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة العامة، جرى عزل المحطة والإطفاء الجزئي المؤقت على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال إخماد الحريق".

وأعلنت الشركة أن عودة التيار الكهربائي ستتم بشكل تدريجي حال السيطرة على الحريق.

المصدر: وكالات

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