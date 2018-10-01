نبيه بري: "نحن أمام كلام حرب"

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اتهام إسرائيل لـ"حزب الله" بإنشاء بنية تحتية لتطوير الصواريخ قرب مطار بيروت الدولي، مشددا على أنه "لا ينبغي المرور على هذا الأمر مرور الكرام".

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وقال بري: "نحن أمام وضع خطير، بل نحن أمام كلام حرب" حسبما نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية.

وذكرت الصحيفة أن بري لا يرى في هذه الخطوة ما يدعو إلى التعاطي معها وكأنها "مزحة"، "وأن ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من الإسرائيليين هو أخطر كلام ضد لبنان، وأن هذه الموجة، مستمرة عبر مسلسل متواصل بدءا من العقوبات وصولا إلى المطار".

وتابع بري: "إنهم يريدون إقفال المطار وغير ذلك، ونحن هنا في لبنان نخرب بلدنا بأيدينا، ونتلهى بوزير زيادة وخيبة من هنا وهناك، لذلك أمام ما يجري، فإن المطلوب هو أن نتعاطى مع هذا الحدث بما يستحقه من يقظة وحذر ومحاولة تحصين الداخل، بدءا بتحرك دبلوماسي، وقبل كل شيء التحصين بوحدة الصف اللبناني أولا وأخيرا، وهذا هو الأهم".

وعقب دعوة وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى الحضور اليوم إلى مقرها في قصر بسترس، للاستماع إلى ردها على ادعاءات نتنياهو، رحب بري بخطوة وزير الخارجية جبران باسيل هذه، معتبرا أن "الكلام الإسرائيلي ورفع الصور وما إلى ذلك على منبر الأمم المتحدة، هو أشبه ما يكون بمقدمات إلغاء الاتفاق النووي الإيراني".

المصدر: صحيفة الجمهورية