التحالف الدولي يؤكد ضربة إيران الصاروخية على شرقي سوريا

أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق، توجيه القوات الإيرانية ضربة صاروخية ليلة الاثنين على أهداف في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان: "وجهت القوات الإيرانية الليلة الماضية ضربات (في مناطق في سوريا) دون سابق إنذار".

وأضاف أن قيادة التحالف تواصل تقييم ما إذا كانت العملية قد مثلت أي تهديد للتحالف، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار لهيكليته، مشيرا إلى أن التحالف استقى معلوماته حول أن أهداف إيران كانت ضد الإرهابيين، من المصادر المفتوحة.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهدافه مواقع تابعة لمسلحين في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، ثأرا لهجوم الأهواز الإرهابي.

ونقل مراسلنا في طهران عن الحرس الثوري، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.

وقال الحرس الثوري، إن العملية نفذت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بصواريخ باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" التي مداها 800 كم.

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وذكرت وكالة فارس أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمانشاه غربي إيران وأصابت أهدافها بدقة في مدينة البوكمال شرق الفرات بعد عبورها أجواء مدينة تكريت العراقية.

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: نوفوستي