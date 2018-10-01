مصر تطلق أضخم مسح طبي في تاريخ البشرية

أعلنت القاهرة عن إطلاق مسح طبي يشمل عموم مصر، قالت إنه "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف عن عدة أمراض بينها فيروس سي، وتسجيل أوزان المصريين.

ونقل التلفزيون المصري فعاليات انطلاق هذه الحملة، التي ترأستها وزيرة الصحة هالة زايد.

وقالت زايد: "لم يحدث في التاريخ أن قدمت دولة مبادرة بهذه القوة"، داعية المواطنين للمبادرة والاطمئنان على صحتهم وذويهم.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب الحملة بخلاف التقييم الداخلي الذي تقوم به الدولة.

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وأضافت أن "المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية يستهدف الوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع المحافظات (27 محافظة) على 3 مراحل، وانطلق اعتبارا من اليوم ليستمر حتى أبريل 2019".

ويبلغ عدد سكان مصر حسب أحدث تعداد سكاني 104 ملايين مواطن، والنسبة الحالية المستهدفة في الحملة تتجاوز نصف عدد السكان.

وكلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حملة المسح لتشمل 50 مليون مواطن ابتداء من أكتوبر الجاري بإشراف وزارة الصحة، لتكون الأضخم من نوعها في العالم.

المصدر: وكالات