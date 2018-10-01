أردوغان يعلن موعد القمة الرباعية وينتقد "المجموعة المصغرة" حول سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود توافق على عقد قمة تركية روسية فرنسية ألمانية بشأن سوريا في النصف الثاني من أكتوبر، بينما وجه انتقادات لأداء "المجموعة المصغرة حول سوريا".

وفي حديث للصحفيين لدى عودته من ألمانيا، أشار أردوغان إلى أن "تركيا نالت الثناء على ما فعلته حيال المنطقة، وخاصة إدلب السورية"، مضيفا أنه خلال الشهر الجاري سيعقد الاجتماع الرباعي بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في مدينة إسطنبول "إذا لم يحصل ظرف طارئ".

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وذكر أردوغان أنه تحدث في الأمر مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي "تعاطى بإيجابية مع الاجتماع"، فيما طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقد القمة بعد 14 أكتوبر الجاري، نظرا لأن هذا اليوم يشهد انتخابات في ولاية بافيرا الألمانية.

واعتبر أن "هذه القمة خطوة هامة على المستوى العالمي"، بخلاف اجتماعات المجموعة المصغرة حول سوريا، التي اتهمها الرئيس التركي بأنها تأتمر بأوامر من واشنطن وتتجاهل أطرافا أساسية معنية بالملف السوري.

وقال: "جرى تشكيل مجموعة سمّت نفسها المجموعة المصغرة، تضم 7 دول، هي أمريكا ومصر والسعودية والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولا يدعون تركيا إلى اجتماعاتها، حتى أنهم لا يدعون السوريين، يجتمعون حول سوريا والسوريون غير موجودين، وهو اجتماع جاء بطلب من ترامب".

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وشدد أردوغان على أن الاجتماع الرباعي المزمع عقده في إسطنبول سيتناول الملف السوري، وفي مقدمته موضوع إدلب، و"الهدف هو التقدم بخطى ثابتة إلى الأمام"، مبينا أنه قال لميركل إن "هذه المجموعة يمكن أن تكون مصغرة أيضا".

المصدر: وكالات