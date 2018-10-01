أدرعي لباسيل: "شو بدك تقول يا باسيل للسفرا؟"

يتابع الجيش الإسرائيلي إلى جانب مؤسسات إسرائيلية أخرى حملة دعائية مضادة للبنان موجهة بشكل خاص ضد حزب الله، ويقوم بدور أساسي في الحملة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي عبر تغريدة في تويتر لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "المفروض أول شي توقف إرهاب حزب الله وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت"

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وتابع أدرعي عبر حسابه: "فحصت منيح إذا الحزب الإلهي بعدو مستملك المواقع اللي كشفنالكو عنا أو على عينك يا تاجر".

حضرة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال @Gebran_Bassil

إنّو شو بدك تقول يا #باسيل للسفرا؟ المفروض أول شي توقف إرهاب #حزب_الله وتسحب سلاحه من قرب #مطار_بيروت؟

فحصت منيح إذا الحزب الإلهي بعدو مستملك المواقع اللي كشفنالكو عنا أو على عينك يا تاجر؟ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 1 октября 2018 г.

وكان أدرعي قد أشار في تغريدة نشرها يوم السبت إلى أن حزب الله يسعى لإقامة بنية تحتية لتطوير الصواريخ.

المسافرون في رحلة رقم: MEA419 عبر شركة @MEAAIRLIBAN من #أبو_ظبي الى مطار #الحريري الدولي في #بيروت اذا نظرتم مع الهبوط في #مطار_بيروت الى اليمين لمسافة ٥٠٠ متر لرأيتم احد مواقع #حزب_الله داخل #حي_الاوزاعي المخصص لمحاولات إقامة بنية تحتية لتحويل صواريخ الى دقيقة pic.twitter.com/GOMmBRVI4o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 29 сентября 2018 г.

ونشر الجيش الإسرائيلي مؤخرا صورا وفيديو لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مدعيا أنها لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة، من طرف "حزب الله" اللبناني.

المصدر: تويتر