 
مباشر

أدرعي لباسيل: "شو بدك تقول يا باسيل للسفرا؟"

أخبار العالم العربي

أدرعي لباسيل:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv2z

يتابع الجيش الإسرائيلي إلى جانب مؤسسات إسرائيلية أخرى حملة دعائية مضادة للبنان موجهة بشكل خاص ضد حزب الله، ويقوم بدور أساسي في الحملة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي عبر تغريدة في تويتر لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "المفروض أول شي توقف إرهاب حزب الله وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت" 

إقرأ المزيد
إسرائيل تتهم "حزب الله" بإنشاء بنية تحتية في بيروت لتطوير الصواريخ

وتابع أدرعي عبر حسابه: "فحصت منيح إذا الحزب الإلهي بعدو مستملك المواقع اللي كشفنالكو عنا أو على عينك يا تاجر".

وكان أدرعي قد أشار في تغريدة نشرها يوم السبت إلى أن حزب الله يسعى لإقامة بنية تحتية لتطوير الصواريخ.

ونشر الجيش الإسرائيلي مؤخرا صورا وفيديو لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مدعيا أنها لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة، من طرف "حزب الله" اللبناني.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتكاك أمريكي إيراني خطير في مضيق هرمز